Оксфордский словарь выбрал словом 2022 года выражение «режим гоблина»

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Оксфордский словарь английского языка с помощью общественного голосования выбрал словом 2022 года сленговое выражение «режим гоблина» (goblin mode).
Оксфордский словарь выбрал словом 2022 года выражение «режим гоблина»
  • AP

Об этом говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

Согласно Оксфордскому словарю, «режимом гоблина» называется поведение, которое основано на следовании собственным желаниям, «лени, неопрятности и жадности».

Отмечается, что обычно такому поведению сопутствует отказ придерживаться общественных норм и ожиданий. 

Также уточняется, что впервые выражение употребили пользователи Twitter в 2009 году, но в 2022 году оно стало «вирусным» на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Ранее институт Pantone назвал карминовый красный главным цветом 2023 года.

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