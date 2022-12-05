Оксфордский словарь выбрал словом 2022 года выражение «режим гоблина»

Оксфордский словарь английского языка с помощью общественного голосования выбрал словом 2022 года сленговое выражение «режим гоблина» (goblin mode).

Об этом говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

Согласно Оксфордскому словарю, «режимом гоблина» называется поведение, которое основано на следовании собственным желаниям, «лени, неопрятности и жадности».

Отмечается, что обычно такому поведению сопутствует отказ придерживаться общественных норм и ожиданий.

Также уточняется, что впервые выражение употребили пользователи Twitter в 2009 году, но в 2022 году оно стало «вирусным» на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

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