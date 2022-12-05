Оксфордский словарь выбрал словом 2022 года выражение «режим гоблина»
- AP
Об этом говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).
Согласно Оксфордскому словарю, «режимом гоблина» называется поведение, которое основано на следовании собственным желаниям, «лени, неопрятности и жадности».
Отмечается, что обычно такому поведению сопутствует отказ придерживаться общественных норм и ожиданий.
Также уточняется, что впервые выражение употребили пользователи Twitter в 2009 году, но в 2022 году оно стало «вирусным» на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
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