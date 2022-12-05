Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил идею атаковать места базирования российских ракет

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс осудил идею властей Латвии наносить удары по военным объектам на территории России.

«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США», — написал он на своём сайте.

Роберт отметил, что подобными заявлениями латвийские власти призывают к расширению конфликта.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России и заверил, что союзникам и Киеву «не нужно бояться эскалации».