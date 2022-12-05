Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил идею атаковать места базирования российских ракет
«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США», — написал он на своём сайте.
Роберт отметил, что подобными заявлениями латвийские власти призывают к расширению конфликта.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России и заверил, что союзникам и Киеву «не нужно бояться эскалации».