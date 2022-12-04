Politico: США могут сократить помощь Киеву в случае принятия временного финансирования

Принятие конгрессом США инициативы о временном финансировании правительства на весь финансовый год приведёт к сокращению или остановке военной помощи для Украины.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Минобороны США.

До 16 декабря 2022 года законодатели должны принять оборонный бюджет на год, однако есть предположение, что они продлят финансирование правительства на небольшой срок, чтобы выиграть время для обсуждения бюджета.

Однако конгресс может принять инициативу о временном финансировании правительства на весь текущий финансовый год. В этом случае Пентагон потеряет $29 млрд.

«Мне с трудом вериться, что (такое финансирование. — RT) для нас будет возможным. Это большая угроза», — заявил Politico замминистра обороны США Майкл Маккорд.

Отмечается, что с принятием временного финансирования на весь год Пентагону придётся сократить финансирование разных программ, включая остановку военной помощи Украине по линии ведомства.

«Если у них (ВСУ. — RT) закончатся боеприпасы, они окажутся в тяжёлом положении», — заявил Маккорд.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, который включает в себя $12,4 млрд новой помощи для Украины.