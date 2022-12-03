Власти Алжира заявили о планах увеличить число авиарейсов в Россию

Алжир намерен увеличить количество прямых авиарейсов в Россию. Об этом заявил губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи.

«Мы провели переговоры с главой одной российской авиакомпании по поводу того, чтобы укрепить авиасообщение между Алжиром и Москвой, а также Санкт-Петербургом», — приводит РИА Новости его слова.

Рабехи добавил, что увеличение количества рейсов позволит россиянам использовать аэропорт Алжира для транзита в Европу.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет.