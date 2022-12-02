Сноуден заявил, что власти США до сих пор продолжают препятствовать его передвижениям

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден заявил, что американские власти и по сей день продолжают препятствовать свободе его передвижений.

«Я нахожусь в России, потому что Белый дом намеренно упразднил мой паспорт, чтобы я оказался здесь в ловушке», — написал он в Twitter.

Сноуден напомнил об эпизоде, когда в 2013 году в Вене был принудительно посажен дипломатический самолёт президента Боливии Эво Моралеса. По его словам, это было сделано с целью помешать тому уехать.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт.

26 сентября президент России Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство.