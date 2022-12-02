Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта
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Об этом Кирби сказал в ходе брифинга.
«Что касается Сноудена, рекомендую вам обратиться в Министерство юстиции, это вопрос криминального расследования, и я не буду комментировать дальше», — цитирует его РИА Новости.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт.
26 сентября президент России Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство.