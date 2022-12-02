Умер американский актёр из сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хэнке

Американский актёр Брэд Уильям Хэнке, снявшийся в целом ряде фильмов и сериалов, включая «Оранжевый — хит сезона», скончался на 57-м году жизни.

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Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на представителя актёра. Уточняется, что актёр скончался ещё 29 ноября. Причина смерти не указывается. Ранее стало известно, что американская певица Лоретта Линн умерла в возрасте 90 лет.