В порту Самсун на севере Турции потушили пожар

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Пожар, вызванный взрывом в турецком порту Самсун, потушен, пострадавших нет.
В порту Самсун на севере Турции потушили пожар
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации города в соцсетях.

«Взрыв произошёл в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла, полученные с судов в порту Самсун, из-за нагрева, примерно в 11:15. Пожар был потушен пожарной бригадой за короткое время, жертв и пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в порту Самсун на побережье Чёрного моря на севере Турции произошёл взрыв.

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