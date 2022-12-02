В порту Самсун на севере Турции потушили пожар

Пожар, вызванный взрывом в турецком порту Самсун, потушен, пострадавших нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации города в соцсетях.

«Взрыв произошёл в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла, полученные с судов в порту Самсун, из-за нагрева, примерно в 11:15. Пожар был потушен пожарной бригадой за короткое время, жертв и пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в порту Самсун на побережье Чёрного моря на севере Турции произошёл взрыв.