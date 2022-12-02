Сенатор Пушков раскритиковал слова генсека НАТО о роли альянса в украинском конфликте
«Столтенберг прекрасно отдаёт себе отчёт в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
По его словам, риск для альянса состоит в подвижности данной ситуации, что показывает инцидент с ракетой на территории Польши.
Он отметил, что подобные происшествия способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сохраняющемся у НАТО желании продолжать вооружённый конфликт до последнего украинца.