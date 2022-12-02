Сенатор Пушков раскритиковал слова генсека НАТО о роли альянса в украинском конфликте

Короткая ссылка
Сенатор Алексей Пушков подверг критике слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной украинского конфликта.

«Столтенберг прекрасно отдаёт себе отчёт в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, риск для альянса состоит в подвижности данной ситуации, что показывает инцидент с ракетой на территории Польши.

Он отметил, что подобные происшествия способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сохраняющемся у НАТО желании продолжать вооружённый конфликт до последнего украинца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить