Макрон заявил о намерении продолжать вести переговоры с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным», — заявил Макрон.

Он сообщил о стремлении избежать эскалации и «добиться вполне конкретных вещей».

По словам французского президента, он поговорит с Путиным о безопасности Запорожской АЭС.

Ранее Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным в ближайшие дни.

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