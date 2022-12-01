Макрон заявил о намерении продолжать вести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным», — заявил Макрон.

Он сообщил о стремлении избежать эскалации и «добиться вполне конкретных вещей».

По словам французского президента, он поговорит с Путиным о безопасности Запорожской АЭС.

Ранее Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным в ближайшие дни.