Армения и Венгрия договорились восстановить дипломатические отношения

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились восстановить дипломатические отношения между двумя странами.
Армения и Венгрия договорились восстановить дипломатические отношения
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщается на сайте армянского МИД.

Как указывает ТАСС, дипломатические отношения между государствами были приостановлены в 2012 году после того, как венгерские власти экстрадировали в Баку азербайджанского военного, убившего армянского офицера. 

«Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договорённости о восстановлении полных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений Армении и Азербайджана.

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