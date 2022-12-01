МИД Литвы объявил российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Литвы объявило российского дипломата персоной нон грата.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что в МИД Литвы 1 декабря вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту об объявлении одного из сотрудников посольства персоной нон грата «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».

Российскому дипломату предписали покинуть республику в течение пяти дней.

В свою очередь, в МИД России заявили, что российская сторона ответит на высылку дипломата посольства в Литве.