МИД Литвы объявил российского дипломата персоной нон грата

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Министерство иностранных дел Литвы объявило российского дипломата персоной нон грата.
МИД Литвы объявил российского дипломата персоной нон грата
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что в МИД Литвы 1 декабря вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту об объявлении одного из сотрудников посольства персоной нон грата «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».

Российскому дипломату предписали покинуть республику в течение пяти дней.

В свою очередь, в МИД России заявили, что российская сторона ответит на высылку дипломата посольства в Литве.

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