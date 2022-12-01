Спецпосланнику США по ЛГБТ Джессике Стерн отказали в приёме в Совете улемов Индонезии

Высший религиозный орган Индонезии — Совет улемов (MUI) — отказал спецпосланнику США по продвижению прав человека ЛГБТ Джессике Стерн в приёме. Как подчеркнул секретарь совета Анвар Аббас, Индонезия, как религиозная и цивилизованная страна, не нуждается в гостях, которые приезжают с целью «разрушить и испортить благородные ценности национальной религии и культуры».

«Относительно приезда Джессики Стерн, специального посланника США по продвижению прав человека ЛГБТКИ+ в Индонезию с 7 по 9 декабря, MUI заявил, что решительно отвергает присутствие специального посланника», — сказал Анвар, слова которого приводит Tribun News.

Он подчеркнул, что из всех религий, признанных в Индонезии, ни одна не терпит практики ЛГБТ.

«Как религиозной и цивилизованной нации, нам говорят уважать гостей. Но мы также не можем принимать гостей, цель прихода которых — разрушить и испортить благородные ценности религии и культуры нашего народа», — пояснил Анвар.

На сайте Госдепа США утверждается, что специальный посланник Джессика Стерн посетит Вьетнам, Филиппины и Индонезию для встречи с государственными чиновниками и «представителями гражданского общества», чтобы обсудить права человека, включая продвижение прав человека ЛГБТ.