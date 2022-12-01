Пять человек найдены мёртвыми в пригороде Чикаго

Пять человек обнаружены мёртвыми в доме в пригороде американского Чикаго, сообщает полиция.

Отмечается, что полиция выехала на проверку состояния «взрослой женщины» после вызова.

«По прибытии полиция не смогла установить контакт ни с кем в доме. Было признано необходимым принудительное проникновение, также была проведена зачистка дома. Были обнаружены тела пяти человек», — приводит РИА Новости сообщение правоохранителей.

Согласно предварительным данным, произошёл бытовой инцидент.

Ранее сообщалось о гибели нескольких человек при стрельбе в магазине Walmart в городе Чесапик, штат Вирджиния.