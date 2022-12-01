Пять человек найдены мёртвыми в пригороде Чикаго
Отмечается, что полиция выехала на проверку состояния «взрослой женщины» после вызова.
«По прибытии полиция не смогла установить контакт ни с кем в доме. Было признано необходимым принудительное проникновение, также была проведена зачистка дома. Были обнаружены тела пяти человек», — приводит РИА Новости сообщение правоохранителей.
Согласно предварительным данным, произошёл бытовой инцидент.
Ранее сообщалось о гибели нескольких человек при стрельбе в магазине Walmart в городе Чесапик, штат Вирджиния.