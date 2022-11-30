Премьер Норвегии призвал не затягивать с принятием Швеции и Финляндии в НАТО
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«Я ожидаю, что все страны НАТО согласятся. Это обсуждалось много раз, они (Швеция и Финляндия. — RT) отвечают всем критериям», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Стёре, не следует затягивать процесс во времени.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля 2023 года.
По словам Хаависто, ему об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к суверенитету Венгрии в вопросах внутренней и внешней политики.