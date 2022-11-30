Американист Рогулёв прокомментировал политику США в отношении Северной Македонии

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT намерение США выделить до $70 тыс. на проекты, связанные с «укреплением демократических ценностей», «борьбой с коррупцией» и «развитием связей между Северной Македонией и США».

«Это традиционная политика США. В Америке это называется мягкой силой. Традиционно они оказывают воздействие, влияние на другие страны с помощью различного рода программ, которые сами финансируют», — считает политолог.

По его словам, с помощью таких грантов реализовываются программы, которые нужны США.

«Эти гранты призваны распространить американское влияние», — сказал Рогулёв.

Ранее стало известно, что США займутся «укреплением демократических ценностей» в Северной Македонии.