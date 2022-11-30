Американист Рогулёв прокомментировал политику США в отношении Северной Македонии
- Gettyimages.ru
«Это традиционная политика США. В Америке это называется мягкой силой. Традиционно они оказывают воздействие, влияние на другие страны с помощью различного рода программ, которые сами финансируют», — считает политолог.
По его словам, с помощью таких грантов реализовываются программы, которые нужны США.
«Эти гранты призваны распространить американское влияние», — сказал Рогулёв.
Ранее стало известно, что США займутся «укреплением демократических ценностей» в Северной Македонии.