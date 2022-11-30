Американист Рогулёв прокомментировал политику США в отношении Северной Македонии

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT намерение США выделить до $70 тыс. на проекты, связанные с «укреплением демократических ценностей», «борьбой с коррупцией» и «развитием связей между Северной Македонией и США».
Американист Рогулёв прокомментировал политику США в отношении Северной Македонии
  • Gettyimages.ru

«Это традиционная политика США. В Америке это называется мягкой силой. Традиционно они оказывают воздействие, влияние на другие страны с помощью различного рода программ, которые сами финансируют», — считает политолог.

По его словам, с помощью таких грантов реализовываются программы, которые нужны США.

«Эти гранты призваны распространить американское влияние», — сказал Рогулёв.

Ранее стало известно, что США займутся «укреплением демократических ценностей» в Северной Македонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить