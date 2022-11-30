В Минобороны Канады сообщили о перехвате самолёта китайскими ВВС
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Об этом сообщает представитель министерства обороны Канады Джессика Ламиранде.
«Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии», — цитирует Ламиранде РИА Новости.
Уточняется, что патрульный самолёт выполнял наблюдательные полёты в рамках международных усилий по обеспечению соблюдения санкций в отношении КНДР.
27 ноября в оборонном ведомстве Тайваня выявили четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь китайских самолётов недалеко от острова.