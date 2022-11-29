SkyTg24: число погибших в результате оползня на острове Искья в Италии возросло до десяти

Десять человек погибли в результате оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья.

AP

© Salvatore Laporta

Об этом сообщает телеканал SkyTg24. Ранее сообщалось о восьми погибших. 1 июля в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.