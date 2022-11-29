SkyTg24: число погибших в результате оползня на острове Искья в Италии возросло до десяти

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Десять человек погибли в результате оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья.
SkyTg24: число погибших в результате оползня на острове Искья в Италии возросло до десяти
  • AP
  • © Salvatore Laporta

Об этом сообщает телеканал SkyTg24.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

1 июля в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.

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