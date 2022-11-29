SkyTg24: число погибших в результате оползня на острове Искья в Италии возросло до десяти
Десять человек погибли в результате оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья.
- AP
- © Salvatore Laporta
Об этом сообщает телеканал SkyTg24.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
1 июля в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.
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