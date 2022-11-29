Euractiv: в Европе имеется дефицит материалов, необходимых для оборонного комплекса

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Ряд стран в Европе испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности.
Euractiv: в Европе имеется дефицит материалов, необходимых для оборонного комплекса
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Об этом пишет издание Euractiv.

«Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени», — заявил глава ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.

Отмечается, что рост стоимости материалов, энергии и зависимость от импорта из третьих стран могут ограничить возрождение европейской оборонной промышленности.

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