Euractiv: в Европе имеется дефицит материалов, необходимых для оборонного комплекса

Ряд стран в Европе испытывают недостаток материалов, необходимых для оборонной промышленности.

Об этом пишет издание Euractiv.

«Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени», — заявил глава ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.

Отмечается, что рост стоимости материалов, энергии и зависимость от импорта из третьих стран могут ограничить возрождение европейской оборонной промышленности.