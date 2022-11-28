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Россия приветствует возобновление переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы

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Россия приветствует возобновление переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы при посредничестве Норвегии.
Россия приветствует возобновление переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«Приветствуем возобновление 26 ноября в Мехико переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозиционной «Унитарной платформой» при посредничестве Норвегии», — сказала она. 

Захарова добавила, что Россия будет и далее содействовать сохранению конструктивной атмосферы вокруг диалога венесуэльских политических сил.

Также в министерстве убеждены, что давно назрела отмена всех незаконных односторонних принудительных мер в отношении Каракаса.

Ранее российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что у президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеется приглашение на визит в Россию, его сроки будут согласованы с графиками лидеров двух стран.

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