Россия приветствует возобновление переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы при посредничестве Норвегии.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Приветствуем возобновление 26 ноября в Мехико переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозиционной «Унитарной платформой» при посредничестве Норвегии», — сказала она.

Захарова добавила, что Россия будет и далее содействовать сохранению конструктивной атмосферы вокруг диалога венесуэльских политических сил.

Также в министерстве убеждены, что давно назрела отмена всех незаконных односторонних принудительных мер в отношении Каракаса.

Ранее российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что у президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеется приглашение на визит в Россию, его сроки будут согласованы с графиками лидеров двух стран.