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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 318

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Число погибших в результате землетрясения на острове Ява в Индонезии увеличилось до 318.
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 318
  • AP
  • © Rangga Firmansyah

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур (провинция Западная Ява) произошло землетрясение магнитудой 5,6. В последний раз официально сообщалось о 310 жертвах. 

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением.

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