В Гондурасе объявили чрезвычайное положение для борьбы с преступностью

Президент Гондураса Сиомара Кастро объявила чрезвычайное положение в области национальной безопасности для борьбы с преступностью.

Об этом сообщает издание Heraldo.

«Я объявляю чрезвычайное положение в области национальной безопасности и даю указание полиции установить исключительное положение и приостановить действие конституционных гарантий там, где это оправданно», — заявила президент, выступая в президентском дворце.

Вместе с этим она постановила, чтобы пограничный контроль в стране осуществляли вооружённые силы и полиция.

Уточняется, что соответствующее решение направлено на борьбу с вымогательством, коррупцией и наркоторговлей в Гондурасе.