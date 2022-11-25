В Гондурасе объявили чрезвычайное положение для борьбы с преступностью
- AFP
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Об этом сообщает издание Heraldo.
«Я объявляю чрезвычайное положение в области национальной безопасности и даю указание полиции установить исключительное положение и приостановить действие конституционных гарантий там, где это оправданно», — заявила президент, выступая в президентском дворце.
Вместе с этим она постановила, чтобы пограничный контроль в стране осуществляли вооружённые силы и полиция.
Уточняется, что соответствующее решение направлено на борьбу с вымогательством, коррупцией и наркоторговлей в Гондурасе.