Times: между Британией и Бельгией произошёл конфликт из-за пресса для ядерных боеголовок

Между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт из-за отказа бельгийской стороны поставлять Лондону специализированный изостатический пресс высокого давления, необходимый для ядерной промышленности.

Об этом сообщает газета The Times.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на издание, данные прессы применяются на предприятии в Олдермастоне, где проходит производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.

Британская сторона рассматривала лицензию на экспорт, в которой возникла необходимость после выхода Британии из состава ЕС, как формальность, но заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, будучи членом партии зелёных и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку.

В свою очередь, Лондон пригрозил Брюсселю отменить заказ на пулемёты бельгийской компанией FN Herstal стоимостью €600 млн, что ещё больше обострило конфликт.