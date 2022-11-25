Times: между Британией и Бельгией произошёл конфликт из-за пресса для ядерных боеголовок
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Об этом сообщает газета The Times.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на издание, данные прессы применяются на предприятии в Олдермастоне, где проходит производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.
Британская сторона рассматривала лицензию на экспорт, в которой возникла необходимость после выхода Британии из состава ЕС, как формальность, но заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, будучи членом партии зелёных и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку.
В свою очередь, Лондон пригрозил Брюсселю отменить заказ на пулемёты бельгийской компанией FN Herstal стоимостью €600 млн, что ещё больше обострило конфликт.