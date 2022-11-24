В ЕС выразили сожаление в связи с принятием в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Евросоюз выразил сожаление на фоне принятия Госдумой России закона о запрете пропаганды ЛГБТ и введении дополнительных ограничений для иноагентов.

«Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека», — говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

В ЕС полагают, что принятие подобных законов способствует «разжиганию гомофобии и усилению подавления критического и альтернативного дискурса».

Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.

Совет Федерации рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ 30 ноября.