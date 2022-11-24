В ЦПВС заявили о планировании террористами ударов по армии САР с беспилотников

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* планируют нанести удары по позициям сирийских военных с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

AP

«Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра», действующей в идлибской зоне деэскалации, планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов», — приводит ТАСС заявление. Ранее сообщалось, что боевики «Джабхат ан-Нусры» совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.