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В МИД России назвали мошенничеством объявление о продаже должности консула Вануату

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Объявление о продаже должности почётного консула Республики Вануату является мошенническим, заявили в консульском департаменте МИД России.
В МИД России назвали мошенничеством объявление о продаже должности консула Вануату
  • globallookpress.com

«Обратили внимание на публикацию в телеграм-канале Mash относительно якобы выставленных на продажу «вакантной должности»... В свете изложенного расцениваем возможные объявления о продаже «должностей почётных консулов» исключительно как мошеннические», — говорится в тексте официального сообщения.

В департаменте напомнили, что почётный консул обычно назначается в индивидуальном порядке по инициативе МИД иностранного государства, которое заинтересовано в присутствии своего представителя в России.

«При этом в случае одобрения МИДом России в принципе идеи учреждения такого поста соответствующая кандидатура проходит процедуру согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти и органах власти субъектов Российской Федерации», — добавили в консульском департаменте.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о выставленной на продаже должности почётного консула Республики Вануату в Москве.

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