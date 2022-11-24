В МИД России назвали мошенничеством объявление о продаже должности консула Вануату

Объявление о продаже должности почётного консула Республики Вануату является мошенническим, заявили в консульском департаменте МИД России.

«Обратили внимание на публикацию в телеграм-канале Mash относительно якобы выставленных на продажу «вакантной должности»... В свете изложенного расцениваем возможные объявления о продаже «должностей почётных консулов» исключительно как мошеннические», — говорится в тексте официального сообщения.

В департаменте напомнили, что почётный консул обычно назначается в индивидуальном порядке по инициативе МИД иностранного государства, которое заинтересовано в присутствии своего представителя в России.

«При этом в случае одобрения МИДом России в принципе идеи учреждения такого поста соответствующая кандидатура проходит процедуру согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти и органах власти субъектов Российской Федерации», — добавили в консульском департаменте.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о выставленной на продаже должности почётного консула Республики Вануату в Москве.