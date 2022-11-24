В постпредстве России при ООН прокомментировали непристойный жест дипломата Кислицы

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал непристойный жест главы украинской миссии Сергея Кислицы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — прокомментировал пост украинского дипломата Полянский.

Кислица в Twitter ранее опубликовал сообщение, которое сопроводил фотографией, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес российских властей делает неприличный жест рукой.