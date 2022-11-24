В постпредстве России при ООН прокомментировали непристойный жест дипломата Кислицы
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — прокомментировал пост украинского дипломата Полянский.
Кислица в Twitter ранее опубликовал сообщение, которое сопроводил фотографией, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес российских властей делает неприличный жест рукой.