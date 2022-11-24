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В постпредстве России при ООН прокомментировали непристойный жест дипломата Кислицы

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал непристойный жест главы украинской миссии Сергея Кислицы.
В постпредстве России при ООН прокомментировали непристойный жест дипломата Кислицы
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — прокомментировал пост украинского дипломата Полянский.

Кислица в Twitter ранее опубликовал сообщение, которое сопроводил фотографией, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес российских властей делает неприличный жест рукой.

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