Срочное заседание Совета Безопасности ООН по Украине назначено на 00:00 мск 24 ноября.

Об этом сообщает зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Ганское Председательство в СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (полночь по Москве)», — написал он в Telegram.

Полянский уточнил, что на заседании ожидается онлайн-участие украинского президента Владимира Зеленского, что является нарушением правил процедуры.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.