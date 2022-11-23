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Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 00:00 мск 24 ноября

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Срочное заседание Совета Безопасности ООН по Украине назначено на 00:00 мск 24 ноября.
Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 00:00 мск 24 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Ганское Председательство в СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (полночь по Москве)», — написал он в Telegram.

Полянский уточнил, что на заседании ожидается онлайн-участие украинского президента Владимира Зеленского, что является нарушением правил процедуры.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

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