Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 00:00 мск 24 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Ганское Председательство в СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (полночь по Москве)», — написал он в Telegram.
Полянский уточнил, что на заседании ожидается онлайн-участие украинского президента Владимира Зеленского, что является нарушением правил процедуры.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.