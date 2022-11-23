Фомин: США ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в АТР

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что США ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отметил Фомин, на заседании «СМОА плюс» США и ряд недружественных стран выступили с политизированными заявлениями, посвящёнными ситуации на Тайване и Украине, а также в Мьянме.

«Со своей стороны, (мы. — RT) предметно отвели все прозвучавшие в адрес нашей страны голословные обвинения... Озвучили факты целенаправленной работы, проводимой США и их союзниками по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разрушению сложившейся вокруг АСЕАН системы безопасности, а также указали на схожесть происходящих в АТР процессов с теми, которые привели к конфликту на Украине», — сказал замминистра обороны.

По его словам, подавляющее число участников совещания услышали позицию России.

Ранее сообщалось, что Фомин провёл переговоры с министром национальной обороны Камбоджи Тие Банем.

«СМОА плюс» — механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т. н. государств — партнёров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), был создан в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.