Лаврентьев допустил возможность встречи президентов Сирии и Турции в Москве

Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев допустил возможность проведения встречи президентов Сирии и Турции в Москве.

«Возможность всегда существует. Мы всегда выступали и даже рассматривали раньше возможность организации такой встречи», — цитирует Лаврентьева ТАСС.

Он добавил, что спецслужбы Сирии и Турции продолжают поддерживать контакты для решения насущных вопросов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире CNN Türk допустил возможность встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

Он подчеркнул, что в политике «не бывает обид и недовольства».