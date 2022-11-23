Лаврентьев допустил возможность встречи президентов Сирии и Турции в Москве
- РИА Новости
«Возможность всегда существует. Мы всегда выступали и даже рассматривали раньше возможность организации такой встречи», — цитирует Лаврентьева ТАСС.
Он добавил, что спецслужбы Сирии и Турции продолжают поддерживать контакты для решения насущных вопросов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире CNN Türk допустил возможность встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.
Он подчеркнул, что в политике «не бывает обид и недовольства».