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Лаврентьев допустил возможность встречи президентов Сирии и Турции в Москве

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Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев допустил возможность проведения встречи президентов Сирии и Турции в Москве.
Лаврентьев допустил возможность встречи президентов Сирии и Турции в Москве
  • РИА Новости

«Возможность всегда существует. Мы всегда выступали и даже рассматривали раньше возможность организации такой встречи», — цитирует Лаврентьева ТАСС.

Он добавил, что спецслужбы Сирии и Турции продолжают поддерживать контакты для решения насущных вопросов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире CNN Türk допустил возможность встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

Он подчеркнул, что в политике «не бывает обид и недовольства».

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