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Замминистра обороны России Фомин принял участие в «СМОА плюс» в Камбодже

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в Совещании министров обороны стран — членов ACEAH и партнёров по диалогу («СМОА плюс») в Камбодже.
Замминистра обороны России Фомин принял участие в «СМОА плюс» в Камбодже
  • РИА Новости

В своём выступлении он рассказал о российских подходах по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам заседания главы делегаций приняли совместное заявление, направленное на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Фомин провёл переговоры с министром национальной обороны Камбоджи Тие Банем.

«СМОА плюс» — механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т. н. государств — партнёров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), был создан в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

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