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Россия, Турция и Иран заявили о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии

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Россия, Турция и Иран заявили о продолжении взаимодействия для борьбы с терроризмом в Сирии.
Россия, Турция и Иран заявили о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении трёх стран-гарантов по итогам переговоров по Сирии, которые прошли в Казахстане 22—23 ноября.

«Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию», — отмечается в сообщении.

Также Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договорённостей по северу Сирии.

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