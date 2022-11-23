Россия, Турция и Иран заявили о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии

Россия, Турция и Иран заявили о продолжении взаимодействия для борьбы с терроризмом в Сирии.

Об этом говорится в заявлении трёх стран-гарантов по итогам переговоров по Сирии, которые прошли в Казахстане 22—23 ноября.

«Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию», — отмечается в сообщении.

Также Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договорённостей по северу Сирии.