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Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки.

Путин отметил, что некоторые страны создают искусственные препоны поставкам российских удобрений, из-за чего страдают только мировые рынки.

Российский лидер добавил, что Россия готова расширять эту работу со всеми партнёрами без исключения.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с основателем «Уралхима» Мазепиным.

Как рассказал Мазепин, в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов заблокировано 262 тыс. т удобрений «Уралхима».

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