Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Путин отметил, что некоторые страны создают искусственные препоны поставкам российских удобрений, из-за чего страдают только мировые рынки.
Российский лидер добавил, что Россия готова расширять эту работу со всеми партнёрами без исключения.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с основателем «Уралхима» Мазепиным.
Как рассказал Мазепин, в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов заблокировано 262 тыс. т удобрений «Уралхима».