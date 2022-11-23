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В посольстве России заявили, что среди пострадавших в Иерусалиме не было россиян

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Среди пострадавших при взрывах в Иерусалиме не было россиян, заявили в посольстве России в Израиле.
В посольстве России заявили, что среди пострадавших в Иерусалиме не было россиян
  • Gettyimages.ru

«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в результате... терактов отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что консульский отдел посольства отслеживает ситуацию и находится в контакте с местными властями по этому вопросу.

Российские дипломаты выразили соболезнования близким погибшего.

По данным газеты The Jerusalem Post, по меньшей мере 18 человек пострадали при взрывах в Иерусалиме.

Израильская полиция предполагает, что рядом с автобусом могло сработать взрывное устройство, заложенное в сумку. 

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