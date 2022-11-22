Стрельбу в ночном клубе в Колорадо расследуют как преступление на почве ненависти

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо опознан как 22-летний Андерсон Ли Олдрич, ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве и преступлении на идейной почве, сообщает CNN.

Стрельба произошла в ночь на 20 ноября в ЛГБТ-клубе «Club Q».

Как уточняет телеканал, подозреваемый уже был задержан в июне 2021 года в связи с «угрозами о заложенной бомбе».

По имеющимся данным, задержанный является внуком уходящего в отставку члена законодательного собрания Калифорнии Рэнди Вопела.

По информации Axios, стрельба расследуется «как преступление на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу».



