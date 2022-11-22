Стрельбу в ночном клубе в Колорадо расследуют как преступление на почве ненависти
- AP
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Стрельба произошла в ночь на 20 ноября в ЛГБТ-клубе «Club Q».
Как уточняет телеканал, подозреваемый уже был задержан в июне 2021 года в связи с «угрозами о заложенной бомбе».
По имеющимся данным, задержанный является внуком уходящего в отставку члена законодательного собрания Калифорнии Рэнди Вопела.
По информации Axios, стрельба расследуется «как преступление на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу».