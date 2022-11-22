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Стрельбу в ночном клубе в Колорадо расследуют как преступление на почве ненависти

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Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо опознан как 22-летний Андерсон Ли Олдрич, ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве и преступлении на идейной почве, сообщает CNN.
Стрельбу в ночном клубе в Колорадо расследуют как преступление на почве ненависти
  • AP
  • © Parker Seibold

Стрельба произошла в ночь на 20 ноября в ЛГБТ-клубе «Club Q».

Как уточняет телеканал, подозреваемый уже был задержан в июне 2021 года в связи с «угрозами о заложенной бомбе».

По имеющимся данным, задержанный является внуком уходящего в отставку члена законодательного собрания Калифорнии Рэнди Вопела.

По информации Axios, стрельба расследуется «как преступление на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу».

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