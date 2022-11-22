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The Verge: Маск ищет новых сотрудников в Twitter

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Американский миллиардер Илон Маск после массовых увольнений в компании Twitter заявил о готовности нанимать новых сотрудников. Об этом пишет портал The Verge со ссылкой на частную запись и информацию от двух человек.

«В смысле критического найма, я бы сказал, что разбирающиеся в написании программного обеспечения люди имеют высший приоритет», — сказал Маск.

В материале отмечается, что от 7,5 тыс. сотрудников компании через три с половиной недели работы под началом Маска осталось только 2,7 тыс.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании «интенсивно» работать или увольняться.

18 ноября сотни сотрудников Twitter приняли решение об увольнении после ультиматума, выдвинутого новым владельцем компании.

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