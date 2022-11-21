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В Москве состоялась встреча Патрушева и министра общественной безопасности Вьетнама

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В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и министра общественной безопасности Вьетнама То Лама.
В Москве состоялась встреча Патрушева и министра общественной безопасности Вьетнама
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба российского Совбеза.

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе встречи стороны акцентировали внимание на важности сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб.

Отмечается, что Россия и Вьетнам назвали взаимодействие по вопросам безопасности одной из основ стратегического партнёрства двух стран.

12 ноября глава МИД России Сергей Лавров встретился с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном на Восточноазиатском саммите в Камбодже.

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