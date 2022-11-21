В Москве состоялась встреча Патрушева и министра общественной безопасности Вьетнама
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба российского Совбеза.
«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине», — говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе встречи стороны акцентировали внимание на важности сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб.
Отмечается, что Россия и Вьетнам назвали взаимодействие по вопросам безопасности одной из основ стратегического партнёрства двух стран.
12 ноября глава МИД России Сергей Лавров встретился с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном на Восточноазиатском саммите в Камбодже.