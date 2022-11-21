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Президент Кубы Диас-Канель: у кубинцев есть запрос на информацию RT

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RT
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, посетивший телеканал RT на испанском во время своего визита в Россию, рассказал, что канал «стал самым популярным среди кубинцев всех возрастов» за короткое время с тех пор, как начал вещание в стране на испанском языке в марте 2020 года.
Президент Кубы Диас-Канель: у кубинцев есть запрос на информацию RT
  • RT
  • © RT

«На Кубе RT на испанском вещает 24 часа с марта 2020 года. За короткое время канал стал самым популярным среди кубинцев всех возрастов. Я думаю, это произошло во многом благодаря профессионализму и объективности ваших журналистов, которые предоставляют достоверную информацию и освещают международные проблемы и события, касающиеся России и других стран, и доносят их до аудитории Кубы, Латинской Америки и всего мира», — сказал Диас-Канель.

Он подчеркнул, что часто RT освещает темы, которые не освещают другие СМИ.

«На Кубе сейчас существует запрос на подобного рода информацию, особенно среди молодого поколения, и RT играет в этом процессе важную роль. Например, ваш сайт очень популярен среди кубинцев», — добавил кубинский президент.

Диас-Канель также отметил, что быть гостями на RT на испанском — «огромная возможность».

«Здесь мы сразу чувствуем себя как дома. Это связано с тем, что в последние годы наши отношения укреплялись и углублялись», — рассказал собеседник.

Мигель Диас-Канель прибыл в Москву 19 ноября.

В программе визита запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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