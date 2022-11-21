Узнать больше

NHK: Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам

Короткая ссылка
Министерство финансов Японии узнало, что власти страны решили помочь 19 странам, которые заняли противоположную японской позицию в отношении России, сообщает телеканал NHK.

«Cредства выделят... Лаосу на сумму 2,9 млрд иен, Вьетнаму — 1,7 млрд иен, Ирану — 1,6 млрд иен и другим странам на общую сумму 12,8 млрд иен», — говорится в сообщении.

По мнению Минфина, данные расходы необходимо пересмотреть и использовать стратегически для повышения влияния Японии.

Японский МИД утверждает, что среди получателей средств — неправительственные организации.

Ранее правительство России дало разрешение на передачу 30% в новом операторе «Сахалина-1» японской компании Sodeco и 20% — индийской компании ONGC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить