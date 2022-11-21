NHK: Япония поможет не поддержавшим резолюцию против России странам

Министерство финансов Японии узнало, что власти страны решили помочь 19 странам, которые заняли противоположную японской позицию в отношении России, сообщает телеканал NHK.

«Cредства выделят... Лаосу на сумму 2,9 млрд иен, Вьетнаму — 1,7 млрд иен, Ирану — 1,6 млрд иен и другим странам на общую сумму 12,8 млрд иен», — говорится в сообщении.

По мнению Минфина, данные расходы необходимо пересмотреть и использовать стратегически для повышения влияния Японии.

Японский МИД утверждает, что среди получателей средств — неправительственные организации.

Ранее правительство России дало разрешение на передачу 30% в новом операторе «Сахалина-1» японской компании Sodeco и 20% — индийской компании ONGC.