Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что в результате ударов Турции по сирийской провинции Алеппо пострадали мирные жители.

«20 ноября самолётами F-16 вооружённых сил Турции нанесены удары в районе населённых пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо... В результате ударов имеются пострадавшие среди мирных жителей и военнослужащих Вооружённых сил Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.