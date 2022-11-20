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В результате ударов Турции по сирийской провинции Алеппо пострадали мирные жители

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что в результате ударов Турции по сирийской провинции Алеппо пострадали мирные жители.
В результате ударов Турции по сирийской провинции Алеппо пострадали мирные жители
  • AP

«20 ноября самолётами F-16 вооружённых сил Турции нанесены удары в районе населённых пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо... В результате ударов имеются пострадавшие среди мирных жителей и военнослужащих Вооружённых сил Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

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