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В Сербии для борьбы с наводнениями задействуют армию

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Президент Сербии Александр Вучич приказал задействовать вооружённые силы страны в борьбе с наводнениями.
В Сербии для борьбы с наводнениями задействуют армию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Республики Сербия Александр Вучич как верховный главнокомандующий ВС Сербии издал приказ военнослужащим принять участие в оказании помощи жителям городов Нови-Пазар и Тутин в борьбе против водной стихии», — говорится в заявлении.

К военнослужащим также присоединятся представители МВД.

Как указывает агентство, в результате продолжительных проливных дождей в населённых пунктах в районе города Нови-Пазар вышли из берегов реки. 

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 47 человек погибли и десятки пропали без вести на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом «Налгае».

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