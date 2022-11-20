В Сербии для борьбы с наводнениями задействуют армию
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Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Президент Республики Сербия Александр Вучич как верховный главнокомандующий ВС Сербии издал приказ военнослужащим принять участие в оказании помощи жителям городов Нови-Пазар и Тутин в борьбе против водной стихии», — говорится в заявлении.
К военнослужащим также присоединятся представители МВД.
Как указывает агентство, в результате продолжительных проливных дождей в населённых пунктах в районе города Нови-Пазар вышли из берегов реки.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 47 человек погибли и десятки пропали без вести на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом «Налгае».