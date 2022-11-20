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Британия подарит боевикам ВСУ зажигалки с приветствием националистов

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Власти Британии подарят украинским боевикам, проходящим обучение на британской территории, зажигалки, на которых выгравирован лозунг украинских националистов.
Британия подарит боевикам ВСУ зажигалки с приветствием националистов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом оборонное ведомство Британии написало в своих соцсетях.

В Минобороны королевства указали, что зажигалки войдут в комплект зимней экипировки для украинских боевиков, которые проходят боевую подготовку в Британии.

На видео, опубликованном ведомством, видно, что на зажигалке изображен элемент герба Украины в форме золотого трезубца и приветствие на украинском языке, принятое в ОУН-УПА*.

Ранее журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн опубликовал фото, на котором у бойца ВСУ на рюкзаке была нашивка с нацистской символикой.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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