Власти Британии подарят украинским боевикам, проходящим обучение на британской территории, зажигалки, на которых выгравирован лозунг украинских националистов.

Как сообщает РИА Новости, об этом оборонное ведомство Британии написало в своих соцсетях.

В Минобороны королевства указали, что зажигалки войдут в комплект зимней экипировки для украинских боевиков, которые проходят боевую подготовку в Британии.

На видео, опубликованном ведомством, видно, что на зажигалке изображен элемент герба Украины в форме золотого трезубца и приветствие на украинском языке, принятое в ОУН-УПА*.

Ранее журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн опубликовал фото, на котором у бойца ВСУ на рюкзаке была нашивка с нацистской символикой.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).