Эксперт Хейфец указал на готовность ряда стран к диалогу с Россией
- РИА Новости
«Визит имеет символическое значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, у Кубы есть некоторый авторитет в Латинской Америке и в международных делах.
«Кубинская позиция — это определённый знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с Россией», — подчеркнул Хейфец.
Он предположил, что лидеры России и Кубы обсудят на встрече вопросы экономического сотрудничества.
19 ноября стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в российскую столицу с официальным визитом.
В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.