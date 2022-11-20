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Эксперт Хейфец указал на готовность ряда стран к диалогу с Россией

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Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву можно назвать символическим, так как он демонстрирует готовность некоторых стран к диалогу с Россией, заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
Эксперт Хейфец указал на готовность ряда стран к диалогу с Россией
  • РИА Новости

«Визит имеет символическое значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, у Кубы есть некоторый авторитет в Латинской Америке и в международных делах.

«Кубинская позиция — это определённый знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с Россией», — подчеркнул Хейфец.

Он предположил, что лидеры России и Кубы обсудят на встрече вопросы экономического сотрудничества.

19 ноября стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в российскую столицу с официальным визитом.

В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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