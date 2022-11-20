Внучка президента США Джо Байдена вышла замуж
«Сегодня в Белом доме президент и первая леди принимали свадьбу своей внучки Наоми Кинг Байден и Питера Хирмана Нила», — говорится в сообщении американской президентской резиденции.
Отмечается, что на церемонии присутствовали примерно 250 гостей.
После бракосочетания состоялось застолье для узкого круга родственников и друзей.
26 октября 2021 года японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, зарегистрировала брак со своим избранником Кэем Комуро.