Внучка президента США Джо Байдена вышла замуж

Внучка президента США Джо Байдена Наоми вышла замуж, церемония бракосочетания состоялась в Белом доме.

«Сегодня в Белом доме президент и первая леди принимали свадьбу своей внучки Наоми Кинг Байден и Питера Хирмана Нила», — говорится в сообщении американской президентской резиденции.

Отмечается, что на церемонии присутствовали примерно 250 гостей.

После бракосочетания состоялось застолье для узкого круга родственников и друзей.

26 октября 2021 года японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, зарегистрировала брак со своим избранником Кэем Комуро.