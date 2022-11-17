Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за вклад в продление зерновой сделки.

«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединённых Наций, генеральному секретарю господину (Антониу. — RT) Гутеррешу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину (Владимиру. — RT) Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внёс свой вклад», — написал Эрдоган в Twitter.

Ранее Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва давала сигналы, что не собирается «рубить» зерновую сделку.