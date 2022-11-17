Узнать больше

AMHA: глава МИД Греции Дендиас отменил визит в Триполи в связи с нарушением договорённостей

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отменил визит в Триполи из-за нарушения договорённостей.
AMHA: глава МИД Греции Дендиас отменил визит в Триполи в связи с нарушением договорённостей
  • Gettyimages.ru

Как сообщило Афинское агентство АМНА, после приземления греческого правительственного борта в Триполи глава МИД отказался выходить и потребовал, чтобы самолёт немедленно вылетел в Бенгази. 

По данным агентства, это произошло из-за того, что ливийская сторона нарушила договорённости и пыталась устроить встречу министра иностранных дел Греции с главой МИД временного правительства Наджлой Манкуш, а не с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, как это было обговорено ранее.

Также в сообщении говорится, что Манкуш ранее подписала с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение, основанное на меморандуме 2019 года, который «был осуждён международным сообществом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить