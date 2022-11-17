AMHA: глава МИД Греции Дендиас отменил визит в Триполи в связи с нарушением договорённостей

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отменил визит в Триполи из-за нарушения договорённостей.

Как сообщило Афинское агентство АМНА, после приземления греческого правительственного борта в Триполи глава МИД отказался выходить и потребовал, чтобы самолёт немедленно вылетел в Бенгази.

По данным агентства, это произошло из-за того, что ливийская сторона нарушила договорённости и пыталась устроить встречу министра иностранных дел Греции с главой МИД временного правительства Наджлой Манкуш, а не с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, как это было обговорено ранее.

Также в сообщении говорится, что Манкуш ранее подписала с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение, основанное на меморандуме 2019 года, который «был осуждён международным сообществом».