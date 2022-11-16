Германия предложит Польше патрулирование воздушного пространства страны силами Бундесвера
- AP
Об этом он сказал на пресс-конференции кабмина ФРГ.
«В качестве срочной реакции на события в Польше мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими Eurofighter. Это можно сделать уже завтра, если Польша этого пожелает», — цитирует его РИА Новости
Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.