Узнать больше

Германия предложит Польше патрулирование воздушного пространства страны силами Бундесвера

Короткая ссылка
Представитель Министерства обороны Германии Кристиан Тиль заявил, что Берлин предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства страны силами Бундесвера.
Германия предложит Польше патрулирование воздушного пространства страны силами Бундесвера
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции кабмина ФРГ.

«В качестве срочной реакции на события в Польше мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими Eurofighter. Это можно сделать уже завтра, если Польша этого пожелает», — цитирует его РИА Новости

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить