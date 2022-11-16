Германия предложит Польше патрулирование воздушного пространства страны силами Бундесвера

Представитель Министерства обороны Германии Кристиан Тиль заявил, что Берлин предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства страны силами Бундесвера.

Об этом он сказал на пресс-конференции кабмина ФРГ.

«В качестве срочной реакции на события в Польше мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими Eurofighter. Это можно сделать уже завтра, если Польша этого пожелает», — цитирует его РИА Новости

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.