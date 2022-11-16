Глава Минфина США призвала союзников Украины активизировать финансовую поддержку Киева

Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала союзников Украины активнее поддерживать Киев финансами.

«Я приветствую обязательства, взятые на себя союзниками и партнёрами Украины, и призываю их активизировать и ускорить предоставление Украине финансовой поддержки», — приводит её слова ведомство.

Ранее член бюджетного комитета палаты представителей Хаким Джефрис заявил, что Конгресс США может согласовать новую помощь Украине до конца текущего года.

Также сообщалось, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.