Демограф Денисенко назвал низкую рождаемость причиной сокращения населения Земли

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко прокомментировал сообщение о том, что к 2080 году в ООН ожидают пика численности населения (10,4 млрд), при этом в 2022—2050 годах в ряде стран число жителей может сократиться.

«Причина сокращения населения — низкая рождаемость, которая не обеспечивает замещение поколений, и старение населения», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, для того, чтобы родительские поколения замещались детскими, нужно, чтобы у женщин в среднем рождалось более двух детей.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что темпы роста населения мира уменьшаются уже давно.