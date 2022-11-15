Демограф Денисенко назвал низкую рождаемость причиной сокращения населения Земли
- Gettyimages.ru
- © Laurence Dutton
«Причина сокращения населения — низкая рождаемость, которая не обеспечивает замещение поколений, и старение населения», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, для того, чтобы родительские поколения замещались детскими, нужно, чтобы у женщин в среднем рождалось более двух детей.
Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что темпы роста населения мира уменьшаются уже давно.