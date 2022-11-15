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RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan

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RT запустил онлайн-вещание на сербском языке — RT Balkan. Начало телевизионного вещания проекта на сербском языке запланировано до 2024 года.
RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan
  • РИА Новости

Новый мультимедийный портал будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения.

«Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: «Браћо, гледајте RT», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Как заявила главный редактор RT Balkan Елена Милинчич, теперь жители региона получат доступ к RT на сербском языке, который обеспечит более полную информационную картину современного мира.

«Стать частью медийного пространства Балкан для нас большой вызов. Мы к нему готовы», — сказала она.

Помимо сайта, RT Balkan также доступен в Telegram на сербском языке и на русском языке, а также на других платформах.

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